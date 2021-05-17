С 7 июня в Германии начнут вакцинировать против COVID-19 всех желающих.
Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Спан, пишет The Local.
Любой человек в возрасте от 16 лет будет иметь право на вакцинацию.
«Мы договорились отменить систему приоритетов 7 июня», - сказал Спан после переговоров с региональными министрами здравоохранения.
Читайте такжеУкраина имеет достаточно средств для закупки вакцин от коронавируса - ШмигальОтмечается, что на прошлой неделе Германия установила новый рекорд, когда за один день было вакцинировано более 1,35 миллиона человек.
37% взрослого населения Германии уже получили первый укол. Полностью вакцинированы более 11%.
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