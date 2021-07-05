Сейчас на территории страны действует ряд COVID-ограничений.

С 19 июля на территории Англии должны прекратить действие все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет DW.

По его словам, в стране отменят обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции и требования по удаленной работе.

Пабы перестанут обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионах и аренах больше не будет ограничений по допустимому количеству зрителей.

Читайте такжеИтальянские медики судятся из-за обязательной вакцинацииОднако Джонсон отметил, что окончательное решение будет принято после дополнительного рассмотрения данных о пандемии.

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Автор: Людмила Жерновская