С 19 июля на территории Англии должны прекратить действие все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет DW.
По его словам, в стране отменят обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции и требования по удаленной работе.
Пабы перестанут обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионах и аренах больше не будет ограничений по допустимому количеству зрителей.
Читайте такжеИтальянские медики судятся из-за обязательной вакцинацииОднако Джонсон отметил, что окончательное решение будет принято после дополнительного рассмотрения данных о пандемии.
Вас также могут заинтересовать новости
- США с размахом и без карантинных ограничений отпраздновали День независимости (фоторепортаж, видео)
- Главный санврач назвал Covid-вакцины, которые может производить Украина
- В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут снять маски
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram