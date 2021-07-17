Действия стран выходят за пределы конкуренции между вакцинами и еще больше разжигают антивакцинаторские настроения, говорит Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на информацию Госдепа заявила, что Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах.

Об этом сообщает The Guardian.

Фейки о COVID-препаратах распространяют через соцсети, включая "сообщения, которые подрывают программы разработки вакцин западного происхождения".

Псаки говорит, что действия стран выходят за пределы конкуренции между вакцинами и еще больше разжигают антивакцинаторские настроения среди населения в целом. В сообщении говорится о том, что имеющиеся препараты являются неэффективными.

Читайте такжеГлава ВОЗ допустил вероятности утечки коронавируса из лабораторииРоссия и Китай "распространяют информацию о том, что эти протестированные, одобренные вакцины неэффективны и бесполезны, а многие люди в сети не видят различий между источниками информации", отметила Псаки.

Сама Россия неоднократно обвиняла западные страны в распространении лжи о ее "Спутник-V", мол, это делается из политических соображений.

В 2020 году глава МИД Британии Доминик Рааб заявлял о запуске Россией новой кампании дезинформации по их вакцине от COVID-19, которая тогда находилась на испытательном этапе. В частности, в России были созданы картинки, мемы и даже видеоролики, призывающие вызвать опасения по поводу разрабатываемой оксфордскими учеными вакцины от COVID-19.

СМИ писали, что дезинформация была направлена на страны, в которые Москва хотела продавать свою вакцину от коронавируса, а также на Запад.

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Автор: Яна Ставская