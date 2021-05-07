Ганди заявил, что за последнюю неделю в стране было зарегистрировано рекордных 1,5 миллиона новых случаев COVID-19.

Лидер индийской оппозиции Рахул Ганди потребовал, чтобы правительство срочно вакцинировало всю страну для обуздания второй волны эпидемии коронавируса.

По данным Reuters, Рахул Ганди, заявил, что за последнюю неделю в стране было зарегистрировано рекордных 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Рахул Ганди является внуком премьер-министра Индии Индиры Ганди, убитой в 1984 году,

"Отсутствие у правительства четкой и последовательной стратегии вакцинации от COVID-19, а также его высокомерное и преждевременное заявление о победе в связи с экспоненциальным распространением вируса поставили Индию в крайне опасное положение", - цитирует Reuters слова Рахула Ганди в письме, адресованном премьер-министру Нарендре Моди в пятницу, 7 мая 2021 года, пишет Обозреватель.

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Моди широко критиковали за то, что он не предпринял никаких действий для подавления второй волны, после того как религиозные фестивали и политические митинги привлекли десятки тысяч людей в последние недели и стали мероприятиями "суперраспространения" эпидемии смертельной инфекции.

Его правительство также подвергалось критике за слишком быстрое снятие социальных ограничений после первой волны и за задержки в программе вакцинации в стране, которая, по мнению медицинских экспертов, является единственной надеждой Индии на сдерживание второй волны COVID-19.

Хотя Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире, она изо всех сил пытается производить и распространять достаточно доз, чтобы остановить волну COVID-19.

Моди подчеркнул, что индийские штаты должны поддерживать уровень вакцинации. Хотя в стране было введено не менее 157 миллионов доз вакцины, темпы вакцинации в последние дни резко упали.

"Достигнув показателя около 4 миллионов в день, сейчас мы снизились до 2,5 миллионов в день из-за нехватки вакцин", - цитирует слова Амартия Лахири, профессора экономики Университета Британской Колумбии, в газете Mint. - "Целевая цифра в 5 миллионов в день - это нижняя граница того, к чему мы должны стремиться, поскольку даже при таких темпах нам понадобится год, чтобы получить каждому по две дозы. Ситуация, к сожалению, очень мрачная".

Коронавирус в Индии

В пятницу Индия сообщила об очередном рекордном ежедневном росте случаев коронавируса - 414 188, в результате чего общее количество новых случаев за неделю достигло 1,57 миллиона. Общее количество смертей в этой стране в настоящее время составляет 21,49 миллиона. Смертность от COVID-19 выросла на 3915 до 234083.

Медицинские эксперты говорят, что реальная распространенность COVID-19 в Индии в 5-10 раз превышает официальные данные.

Система здравоохранения Индии рушится под тяжестью пациентов, в больницах не хватает коек и медицинского кислорода. Морги и крематории не справляются с таким количеством трупов и самодельных погребальных костров, сожженных в парках и на парковках.

В настоящее время инфекция распространяется из перенаселенных городов в отдаленные сельские села, в которых проживает почти 70% 1,3-миллиардного населения.

Несколько индийских штатов ввели различные уровни социальных ограничений, чтобы попытаться остановить инфекцию, но федеральное правительство сопротивлялось введению национальной изоляции.

Помощь из-за рубежа продолжает поступать, в частности, партии вакцины от COVID-19 из Польши, Нидерландов и Швейцарии достигли Индии в пятницу, сообщил в Twitter официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

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Автор: Виктория Гордиенко