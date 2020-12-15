Люди могут чувствовать грусть и подавленность, а также надежду и любопытство в одно и то же время, отметили ученые.

Новое исследование показывает, что слова поддержки близкому человеку, оказавшемуся в беде, могут иметь огромное значение. В рамках работы участники описали ученым реальный инцидент, который их разозлил.

Читайте такжеКоронавирусный карантин стал причиной тяжелой депрессии среди населения - опросКогда исследователи не проявили поддержки или понимания гнева, который описывали участники, рассказчики показали снижение положительных эмоций. Но когда исследователи встали на сторону участников, их положительные эмоции оказались неизменными. Работа была представлена в Journal of Positive Psychology, передает medikforum.

Точно так же участники исследования сообщили о падении своего общего настроения, когда они вспомнили о провоцирующем гнев событии, и только те, кому оказали поддержку, сообщили о восстановлении настроения до исходной точки.

«Очень важно помочь людям справиться с депрессией, тревогой и страхом, но также важно помочь людям проявить любопытство, любовь, гибкость и оптимизм. Люди могут чувствовать грусть и подавленность, а также надежду и любопытство в одно и то же время», - рассказывает Дженнифер Чивенс, старший автор исследования, профессор психологии Университета штата Огайо.

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Автор: УНИАН