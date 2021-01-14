Во многих случаях признаком тихого сердечного приступа становится ощущение изжоги, предупреждают американские врачи.

Тихие сердечные приступы встречаются чаще, чем можно подумать, и они способны происходить, даже если человек этого не осознает и не ощущает.

Читайте такжеСердечный приступ: врачи назвали четыре основных предупреждающих знакаС таким предупреждением выступили специалисты Гарвардской медицинской школы. Эксперты отмечают, что инфаркт развивается, когда одна из сердечных артерий блокируется до такой степени, что в сердце перестает поступать кровь. Лишаясь таким образом кислорода и питательных веществ, сердечная мышца повреждается, и в конечном итоге ее ткани начинают отмирать.

«Во время инфаркта пациенты обычно испытывают сильную боль или давление в груди, сопровождаемые холодным потом и тошнотой. Но в случае тихого сердечного приступа этих симптомов может и не быть», - цитирует гарвардских медиков издание Express, передает medikforum.

Ученые отмечают, что в обстоятельствах тихого сердечного приступа человек не испытывает полномасштабных негативных ощущений. Некоторые люди в такие моменты могут вообще не чувствовать никаких недомоганий.

Впрочем, чаще всего присутствуют неспецифические тонкие симптомы, которые могут быть ошибочно приняты за менее критическое состояние, подчеркивают специалисты. Например, могут ощущаться усталость или физический дискомфорт, которые ассоциируются с переутомлением, плохим сном, общим снижением здоровья в силу возраста.

Во многих случаях признаком тихого сердечного приступа становится ощущение изжоги, предупреждают американские врачи.

«Нередко с желудочным рефлюксом, несварением желудка и изжогой люди, переживающие инфаркт, путают вызываемую им легкую боль в горле или груди», - говорят они.

Представители Harvard Medical School призывают людей проявлять бдительность, внимательно следить за изменениями самочувствия и обращаться к врачам за помощью. По их данным, почти половина всех сердечных приступов протекает в таком бессимптомном формате, когда их безболезненные признаки упускаются из вида. Не обращаясь за лечением, люди, пережившие такого рода инфаркты, подвергаются более высокому риску внезапной смерти, предостерегают врачи.

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Автор: УНИАН