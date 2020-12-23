Симптомы сердечного приступа могут казаться настолько легкими и краткими, что их часто путают с обычным дискомфортом или другой менее серьезной проблемой и потому игнорируют.

Гарвардская медицинская школа назвала признаки тихого инфаркта, который может остаться незамеченным из-за своей неявной симптоматики.

Читайте такжеИз-за нехватки физических нагрузок ежегодно умирает до 5 миллионов человек - ВОЗСердечный приступ далеко не всегда бывает явным. Иногда его признаки совершенно неяркие, не привлекающие внимания – в этом случае медики говорят о тихом сердечном приступе.

«Симптомы сердечного приступа могут казаться настолько легкими и краткими, что их часто путают с обычным дискомфортом или другой менее серьезной проблемой и потому игнорируют. В целом во время такого приступа и после него люди могут чувствовать себя совершенно нормально, что еще больше увеличивает шанс пропустить предупреждающие знаки», - цитирует издание Express доктора Йогре Плутцки, директора программы профилактики сосудистых заболеваний в Гарвардской больнице Бригама и женщин.

Плутцки пояснил, что тихий сердечный приступ, происходящий без каких-либо явных симптомов, распознается только через несколько дней, месяцев или даже лет после его проявления. Медик назвал четыре возможных признака, свидетельствующих о данном нарушении:

дискомфорт (ощущение сдавливания, спазма, боли) в центре груди, который длится несколько минут, и то проходит, то возвращается;

одышка, возникающая до или во время дискомфорта в груди;

дискомфорт в других областях верхней части тела – одной или обеих руках, спине, шее, челюсти, животе;

появление холодного пота, тошнота или головокружение.

Ученый констатирует, что тихие приступы чаще встречаются у мужчин, чем у женщин; однако у представительниц прекрасного пола они чаще заканчиваются смертельным исходом. Кроме того, подобные инфаркты значительно увеличивают вероятность последующих сердечных приступов со смертельным исходом, передает medikforum.

«Если вы замечаете любой из предупреждающих признаков тихого сердечного приступа, важно проявлять особую осторожность в отношении любых недомоганий и обращаться за медицинской помощью», - подчеркнул Плутцки.

Согласно заключению Гарвардской медицинской школы, тихий сердечный приступ позволяет определить электрокардиограмма (ЭКГ) или эхокардиограмма, выявляющие повреждение сердечной мышцы. Другой метод – это анализ крови на молекулярные следы тропонина Т, белка, выделяемого поврежденными клетками сердца.

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Автор: УНИАН