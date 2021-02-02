Эксперты отмечают, что людям, которые уже заразились коронавирусом и выздоровели, все равно должны сделать прививку.

Те, кто уже переболел COVID-19, должны сделать прививку от коронавируса. Но эксперты предупреждают, что такие люди могут почувствовать сильные побочные эффекты даже после одной дозы.

Молекулярный биолог Шеннон Романо заболела COVID-19 в конце прошлого марта. Это произошло примерно через неделю после того, как она вместе с коллегами закрыли свою лабораторию в больнице Mount Sinai, - пишет New York Tiems. Сначала появилась изнуряющая головная боль, а чуть позже - высокая температура и боль в теле.

Читайте такжеThe Atlantic: Когда люди смогут наконец жить без масок?"Я не могла спать, не могла двигаться. Каждая часть тела просто болела внутри", - сказала биолог.

Это не тот опыт, который она бы хотела вновь пережить. Поэтому Романо сделала прививку от COVID-19, как только такая возможность появилась. Через два дня после укола у нее появились симптомы, очень похожие на болезнь.

"Была такая же головная боль и боль в теле, как и тогда, когда я болела COVID-19", - рассказала она.

Романо быстро поправилась. Но сильная реакция ее тела на прививку удивила биолога. New York Times пишет, что новое исследование может объяснить, почему биолог и многие другие люди, которые уже переболели COVID-19, пережили такую мощную реакцию организма на первый же укол вакцины. Авторы исследования, опубликованного на сайте medRxiv, обнаружили, что люди, которые уже были заражены коронавирусом, жалуются на слабость, головную боль, высокую температуру и боль в конечностях и теле после первого укола чаще, чем те, кто никогда не болел COVID-19. У бывших пациентов также наблюдаются более высокие уровни антител как после первой, так и после второй дозы вакцины.

Опираясь на результаты исследования, ученые допускают, что людям, которые уже переболели COVID-19, хватит и одной дозы вакцины.

"Думаю, одного укола будет достаточно. Это избавит людей от ненужной боли после получения второй дозы и высвободит дополнительные дозы для других", - сказал вирусолог Медицинской школы Икана в Mount Sinai Флориан Краммер, который выступил автором нового исследования.

Читайте такжеScientific American: Второе поколение вакцин от COVID-19 на подходеНекоторые ученые согласны с этой логикой. Но другие более осторожны в суждениях. Директор Института иммунологии в Университете Пенсильвании Джон Верри сказал, что прежде чем продвигать любые изменения в политике вакцинации, стоило бы получить данные о том, что антитела после одной дозы способны остановить размножение вируса.

"То, что антитела цепляются за части вируса, не означает, что он защитит вас от заражения", - сказал Верри.

Он также добавил, что будет трудно определить, кто ранее был зараженным. Побочные действия после вакцинации вполне ожидаемы. Их появление свидетельствует о том, что иммунная система научилась реагировать на инфекцию и лучше подготовлена к борьбе с ней после первого заражения. Вакцины Pfizer и Moderna провоцируют особенно сильные реакции. Большинство участников испытаний этих препаратов жаловались на боль в месте укола, а более половины добровольцев говорили об ощущении слабости и головной боли.

Клинические испытания вакцин от Pfizer и Moderna, в которых приняли участие более 30 тысяч человек, свидетельствуют, что худшие побочные действия у людей наблюдались после второго укола. Во время испытаний Moderna у людей, которые ранее уже болели COVID-19, реже наблюдались побочные эффекты, чем у людей, которые никогда не контактировали с коронавирусом.

Читайте такжеМеркель: вакцинироваться от COVID-19, вероятно, придется каждый годВпрочем, в том, что люди, которые пережили COVID-19, испытывают более сильную иммунную реакцию на прививку, нет ничего удивительного. Вакцины содержат частицы генетического материала, который заставляет тело выделять белки из шипов коронавируса. Люди, которые уже были заражены, имеют иммунные клетки, способные распознать инфекцию. Поэтому когда вирусные белки появляются в теле снова после вакцинации, эти иммунные клетки начинают их атаковать. Из-за этого люди и испытывают симптомы.

Вакцина от коронавируса для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что МОЗ отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, сейчас на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Перевод: Лесь Дымань