Эксперты предостерегают о появлении новых опасных штаммов коронавируса в странах, которые сделают слишком мало прививок.

У Земли есть год или даже меньше, чтобы провести вакцинацию против коронавируса и побороть пандемию. Ведь все вакцины против COVID-19 первого поколения потеряют свою эффективность за это время. Так что придется менять их формулы.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрос среди эпидемиологов, вирусологов и инфекционистов. Ученые уже давно отмечают, что глобальная вакцинация необходима для того, чтобы удовлетворительно нейтрализовать угрозу COVID-19. Потому что возникают новые более заразны, смертельные и менее уязвимые к вакцинам варианты инфекции.

Читайте такжеУкраина до 15 апреля может получить первую партию вакцин от COVAX - СтепановДве трети опрошенных экспертов подтвердили, что у человечества остался год или меньше, чтобы сделать прививку и избавиться от пандемии. Об этом свидетельствуют данные организации People's Vaccine Alliance, которая объединяет Amnesty International, Оксфам и Объединенную программу ООН по ВИЧ/СПИД. Эксперты организации провели опрос среди 77 ученых в 28 странах. Почти треть респондентов считает, что на глобальную вакцинацию от коронавируса осталось 9 месяцев или меньше.

Долговременный слишком низкий уровень вакцинации во многих странах приведет к тому, что появятся новые устойчивые к ним штаммы. Так считают 88% опрошенных экспертов из таких выдающихся институтов, как Университет Джона Хопкинса, Йельский университет, Имперский колледж, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, а также из Университета Эдинбурга.

"Новые мутации появляются каждый день. Иногда они находят нишу, которая делает их более успешными, чем их предшественники. Эти "счастливые" варианты могут распространяться более эффективно и потенциально избегать иммунной реакции на предыдущие штаммы", - сказал профессор эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Читайте такжеНе доверяют вакцине: 57% опрошенных украинцев не планируют делать прививки от COVID-19"Если мы не вакцинируем весь мир, мы оставим открытым "игровое поле" для все большего числа мутаций, из которых могут выйти штаммы, способные блокировать современные вакцины и для борьбы с которыми понадобятся дополнительные уколы", - добавил он.

Вакцинация против коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают пока только вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

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Перевод: Лесь Дымань