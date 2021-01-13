Расследование причин смерти американского медика безо всяких хронических проблем со здоровьем продолжается, но эксперты говорят, что такие случаи останутся редкостью.

В США чиновники в сфере здравоохранения расследуют случай смерти врача из Флориды, который умер от необычного тяжелого заболевания крови. Болезнь появилась вскоре после того, как американский медик сделал прививку от коронавируса с помощью вакцины Pfizer.

Смерть наступила через 16 дней после укола, - пишет New York Times. 56-летний доктор Грегори Майкл был акушером-гинекологом из Майами-Бич. Он получил свою дозу вакцины в медицинском центре Mount Sinai 18 декабря. А через 16 дней после того умер от кровоизлияния в мозг. Об этом на Facebook написала его жена Хайди Некельманн.

Читайте такжеВ Израиле рассказали о побочных эффектах вакцины PfizerПосле прививки у доктора Майкла появилось чрезвычайно серьезное заболевание - острая иммунная тромбоцитопения. Из-за нее кровь не сворачивалась должным образом. В заявлении компания Pfizer сообщила, что "активно расследует" случай американского врача, но не верит, что его смерть "напрямую связана с вакциной".

"Во время наших клинических испытаний не было никаких похожих сигналов по безопасности, так же как и в пост-маркетинговый период до этого времени", - сообщили в компании, добавив, что технология, использованная в разработке вакцины, тоже не вызвала ничего подобного.

Около 9 миллионов человек в США получили по крайней мере один укол вакцины от коронавируса Pfizer или Moderna. До этого времени было 29 сообщений об анафилаксии, то есть сильной аллергической реакции. Ни один из случаев не был смертельным. Многие люди жаловались на некоторые побочные эффекты, такие как боль в руках, усталость, головная боль или высокая температура. Но все эти ощущения быстро проходили.

Локальные и федеральные ведомства расследуют смерть доктора Майкла. Несколько экспертов говорят, что его случай чрезвычайно необычен. Но он мог быть тяжелой реакцией на вакцину. Некельманн рассказала, что через три дня после укола у ее мужа появились крошечные красные пятнышки, вызванные подкожным кровотечением. Они были на руках и ногах.

Читайте такжеВ 2021 году коллективный иммунитет от COVID-19 маловероятен-ВОЗПоняв, что появление точек - это плохой знак, доктор Майкл обратился в отделение неотложной помощи. Анализ крови показал полное отсутствие тромбоцитов, участвующих в свертывании крови. Его положили в отделение интенсивной терапии с диагнозом острая иммунная тромбоцитопения. Некельманн уверяет, что у ее мужа не было никаких проблем со здоровьем. Он не страдал от каких-либо хронических осложнений.

"У него никогда не было никаких реакций на лекарства или вакцины. Он был заядлым рыбаком и семейным мужчиной. Он не болел COVID-19, потому что использовал маски №95 с самого начала пандемии. Он тщательно защищал свою семью и пациентов", - рассказала жена доктора Майкла.

В течение двух недель врачи пытались повысить уровень тромбоцитов в крови Флоридского коллеги. По словам жены, эксперты со всей страны участвовали в его лечении. Он был в сознании и энергичным на протяжении всего процесса. Но за два дня до назначенной операции у доктора Майкла произошло кровоизлияние в мозг из-за недостатка тромбоцитов. За считанные минуты он умер.

Врачи собирались удалить селезенку доктора Майкла. Это было крайнее решение, поскольку иногда так лечат расстройство свертывания крови у людей. Доктор Джерри Спивак - эксперт по заболеваниям крови в Университете Джона Хопкинса. Он не участвовал в лечении доктора Майкла. Но, опираясь на описание, которое дала жена покойного медика, он пришел к выводу, что "вакцина могла быть причастной" к появлению осложнений.

"Это будет очень редкое осложнение. Оно произошло и может повториться снова", - считает Спивак.

Читайте такжеABC News: Врачи заметили, что коронавирус может влиять на мозгНо, по его мнению, это не должно стать причиной для людей отказываться от прививок против COVID-19. Острая иммунная тромбоцитопения возникает, когда иммунная система пациента атакует собственные тромбоциты. Или же иммунитет может атаковать клетки в костном мозге, которые вырабатывают тромбоциты. Сам COVID-19 может вызвать такое заболевание у некоторых пациентов. Довольно длинный список лекарственных веществ, таких как хинин и некоторые антибиотики, может быть причиной острой иммунной тромбоцитопении.

Доктор Спивак называет такую реакцию "идиосинкратической". Это означает, что с ней сталкиваются отдельные люди без каких-либо причин. Возможной причиной может быть неизвестные генетические особенности. Так что нет способа предсказать, у кого возникнет такое осложнение, а у кого нет.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань