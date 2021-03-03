Отмечается, что у 19 умерших были болезни, которые могли привести к смерти.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о смерти 41 человека после прививки вакциной Pfizer и BioNtech.

Читайте такжеВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекВ докладе отмечается, что не выявлена связь между смертями и применением препарата.

У 19 умерших были болезни, которые могли привести к смерти. 11 человек получили вакцину в инкубационный период заболевания и умерли после этого. По трем случаям смерти связь с вакциной исключили после вскрытия. Устанавливаются обстоятельства других восьми смертей, передает «РИА Новости».

Вакцина от коронавируса в ЕС

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Автор: УНИАН