Мировые лидеры примут решение о созыве экстренного заседания стран "Группы семи" для решения проблемы неравенства в отношении вакцин.

Президент США Джо Байден проведет сегодня виртуальный саммит по COVID-19 и, как ожидается, объявит о новых обязательствах по предоставлению вакцин другим странам.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Байден сказал, что Соединенные Штаты выделили более $15 млрд на глобальное противодействие COVID-19, чтобы профинансировать предоставление более чем 160 млн доз вакцины для других стран.

Соединенные Штаты подталкивают мировых лидеров к цели по вакцинации 70% населения планеты к 2022 году. Виртуальный саммит Байдена связан со всплеском COVID-19 в США, где накануне сообщалось об около 137 тыс. новых случаев, ежедневно – более 2300 смертей.

Читайте такжеВ США 75% взрослых получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса

Ожидается, что мировые лидеры, собравшиеся сейчас на Генассамблее ООН, 22 сентября примут решение о созыве экстренного заседания стран "Группы семи" для решения проблемы неравенства в отношении вакцин, передает Радио Свобода.

Так, охват вакцинацией в Африке остается на уровне 5%, в то время как 80% из 5,5 млрд доз вакцины в мире была применена в странах с высоким и выше среднего уровнем дохода. В июне лидеры G7 пообещали выделить миллиард доз вакцины бедным странам. Пока выполнено лишь 15% от обещанного.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая