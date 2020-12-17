По данным института Джона Хопкинса, Франция входит в первую пятерку стран мира по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил положительный тест на COVID-19.

Читайте такжеВ мире коронавирусом заболели более 73 миллионов человек

Об этом сообщает DW, ссылаясь на президентский аппарат.

О состоянии французского лидера пока не сообщается.

По данным института Джона Хопкинса, Франция входит в первую пятерку стран мира по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии там заболели более чем 2,4 млн человек.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров