Макрон заболел коронавирусом / Ілюстрація REUTERS
Президент Франции Эмманюэль Макрон получил положительный тест на COVID-19.
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Об этом сообщает DW, ссылаясь на президентский аппарат.
О состоянии французского лидера пока не сообщается.
По данным института Джона Хопкинса, Франция входит в первую пятерку стран мира по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии там заболели более чем 2,4 млн человек.
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