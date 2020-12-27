Премьер отметил, что после укола не почувствовал ничего особенного.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил дозу вакцины от коронавируса одним из первых в стране, это показали в прямом эфире.

Читайте такжеПервые случаи нового штамма коронавируса обнаружили в Канаде

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на IDNES.

Отмечается, что Чехия вместе со многими другими странами ЕС сегодня начала вакцинацию от коронавируса, получив 9750 доз препарата от Pfizer/BioNTech. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными коронавирусом.

Бабиш вакцинировался в Центральном военном госпитале в Праге. Одновременно с ним вакцину получила 95-летняя ветеранка Второй мировой войны Эмили Репикова.

Премьер отметил, что после укола не почувствовал ничего особенного. Министр здравоохранения Ян Блатни также намерен получить вакцину публично.

Сейчас в стране развернули 31 пункт вакцинации, впоследствии их количество вырастет до 200.

Ожидается, что широкие круги населения получат доступ к вакцине не ранее как в конце марта.

Вакцинация от коронавируса в ЕС

В странах Евросоюза сегодня начинается кампания вакцинации от коронавируса. 21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech.

Вакцинация начнется в разных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.

Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания начали массовую вакцинацию с сегодняшнего дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров