Цель введения сертификатов - способствовать безопасным и свободным путешествиям в период пандемии / фото ua.depositphotos.com

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) поддержал договоренность Совета ЕС и Европейского парламента о введении цифровых COVID-сертификатов с 1 июля.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Совета ЕС.

В частности, послы ЕС сегодня выразили единодушную поддержку политической договоренности, достигнутой между Советом ЕС и Европейским парламентом 20 мая о цифровых COVID-сертификатах Евросоюза.

Цель введения сертификатов - способствовать безопасным и свободным путешествиям в период пандемии COVID-19 путем предоставления доказательства, что человек был привит от коронавируса, получил отрицательный результат теста на COVID-19 или вылечился от коронавирусной болезни.

"Сертификат, который (начнет) применяться до 1 июля, будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержать QR-код и выдаваться бесплатно. Он не является условием для реализации прав на свободу перемещения и не является проездным документом", - говорится в заявлении.

В то же время сказано, что национальным правительствам оставят право решать, нужно ли путешественникам с сертификатами отправляться на карантин или сдавать тест.

При этом страны-члены должны воздерживаться от применения дополнительных ограничений на путешествия, таких как тестирование и карантин, если они не являются пропорциональными и необходимыми для защиты здоровья населения. "Если они решат применить ограничения на путешествия, страны-члены должны проинформировать другие страны-члены и Еврокомиссию, если возможно в период за 48 часов заранее", - отмечается в заявлении.

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Также страны-члены должны будут подтвердить основания для введения таких ограничений, их масштаб, дату начала и продолжительность. Эта информация должна быть обнародована за 24 часа до вступления в силу ограничительных мер.

Отдельно сказано, что граждане, чьи сертификаты будут выданы до 1 июля, смогут путешествовать в пределах Евросоюза в течение периода шести недель. В этой связи речь идет о поэтапном введении новых сертификатов - переходе от национальных сертификатов к цифровым сертификатам ЕС. Если отдельная страна-член не будет готова выдать цифровой сертификат в новом формате до 1 июля, то она будет иметь шесть недель с этой даты, чтобы сделать это.

Кроме того, если человек будет иметь сертификат с подтверждением прививки вакциной, разрешенной для использования в Евросоюзе Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), страны-члены будут обязаны принимать эти сертификаты.

В то же время, странам-членам в предлагаемой законодательной инициативе предоставляется возможность принимать сертификаты, выданные о прививке вакцинами, утвержденными на национальном уровне или подтвержденными Всемирной организацией здравоохранения.

В сертификатах должны быть подтвержденные отрицательные ПЦР-тесты или быстрые антиген-тесты.

Совет ЕС теперь направит письмо Европарламенту, чтобы официально сообщить, что постоянные представители стран-членов ЕС одобрили политическую договоренность о сертификатах.

Затем Европарламент должен вынести это на голосование в первом чтении на пленарной сессии 7-10 июня, а после этого Совет ЕС одобрит нормативные положения, которые должны быть подписаны Советом ЕС и Европарламентом. Как только подпись будет поставлена, нормативные положения должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС и применяться с 1 июля.

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Автор: Виталий Саенко