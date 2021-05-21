Европарламент должен вынести на голосование решение о введении цифровых сертификатов для путешествий на пленарной сессии 7-10 июня.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) поддержал договоренность Совета ЕС и Европейского парламента о введении цифровых COVID-сертификатов с 1 июля.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Совета ЕС.

В частности, послы ЕС сегодня выразили единодушную поддержку политической договоренности, достигнутой между Советом ЕС и Европейским парламентом 20 мая о цифровых COVID-сертификатах Евросоюза.

Цель введения сертификатов - способствовать безопасным и свободным путешествиям в период пандемии COVID-19 путем предоставления доказательства, что человек был привит от коронавируса, получил отрицательный результат теста на COVID-19 или вылечился от коронавирусной болезни.

"Сертификат, который (начнет) применяться до 1 июля, будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержать QR-код и выдаваться бесплатно. Он не является условием для реализации прав на свободу перемещения и не является проездным документом", - говорится в заявлении.

В то же время сказано, что национальным правительствам оставят право решать, нужно ли путешественникам с сертификатами отправляться на карантин или сдавать тест.

При этом страны-члены должны воздерживаться от применения дополнительных ограничений на путешествия, таких как тестирование и карантин, если они не являются пропорциональными и необходимыми для защиты здоровья населения. "Если они решат применить ограничения на путешествия, страны-члены должны проинформировать другие страны-члены и Еврокомиссию, если возможно в период за 48 часов заранее", - отмечается в заявлении.

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Также страны-члены должны будут подтвердить основания для введения таких ограничений, их масштаб, дату начала и продолжительность. Эта информация должна быть обнародована за 24 часа до вступления в силу ограничительных мер.

Отдельно сказано, что граждане, чьи сертификаты будут выданы до 1 июля, смогут путешествовать в пределах Евросоюза в течение периода шести недель. В этой связи речь идет о поэтапном введении новых сертификатов - переходе от национальных сертификатов к цифровым сертификатам ЕС. Если отдельная страна-член не будет готова выдать цифровой сертификат в новом формате до 1 июля, то она будет иметь шесть недель с этой даты, чтобы сделать это.

Кроме того, если человек будет иметь сертификат с подтверждением прививки вакциной, разрешенной для использования в Евросоюзе Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), страны-члены будут обязаны принимать эти сертификаты.

В то же время, странам-членам в предлагаемой законодательной инициативе предоставляется возможность принимать сертификаты, выданные о прививке вакцинами, утвержденными на национальном уровне или подтвержденными Всемирной организацией здравоохранения.

В сертификатах должны быть подтвержденные отрицательные ПЦР-тесты или быстрые антиген-тесты.

Совет ЕС теперь направит письмо Европарламенту, чтобы официально сообщить, что постоянные представители стран-членов ЕС одобрили политическую договоренность о сертификатах.

Затем Европарламент должен вынести это на голосование в первом чтении на пленарной сессии 7-10 июня, а после этого Совет ЕС одобрит нормативные положения, которые должны быть подписаны Советом ЕС и Европарламентом. Как только подпись будет поставлена, нормативные положения должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС и применяться с 1 июля.

Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по covid-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, система передвижения по странам Евросоюза с использованием так называемых "сертификатов вакцинации" от коронавируса может начать работать уже в июне.

20 мая Совет Европейского союза утвердил рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд вакцинированных граждан из третьих стран из-за пандемии коронавируса. Государства-члены ЕС могут отменить ограничения на второстепенные поездки для граждан третьих стран, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, одобренной EMA или ВОЗ для экстренного применения, минимум за 14 дней до прибытия.

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Автор: Виталий Саенко