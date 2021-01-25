Специалисты выяснили, что регулярное присутствие этого продукта в рационе человека положительно влияет на снижение артериального давления и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Научные сотрудники Токийского медицинского и стоматологического университета поделились итогами исследований изданию «Food Science and Nutrition», в котором описали влияние томата на давление.

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Специалисты пришли к единому мнению, что регулярное присутствие томатного сока в рационе человека положительно влияет на снижение артериального давления и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Zdorovia.

В этом эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Они в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты опыта показали интересную статистику-у некоторых снизилось кровяное давление. А если точнее, то у 94 людей с гипертонией, а также наблюдалось сокращение липопротеинов низкой плотности у 125 участников исследования.

Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.

Японские профессора подчеркивают, что данное исследование, которое изучает влияние помидоров и томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней, проводилось впервые.

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Автор: УНИАН