Научные сотрудники Токийского медицинского и стоматологического университета поделились итогами исследований изданию «Food Science and Nutrition», в котором описали влияние томата на давление.
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Специалисты пришли к единому мнению, что регулярное присутствие томатного сока в рационе человека положительно влияет на снижение артериального давления и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Zdorovia.
В этом эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Они в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты опыта показали интересную статистику-у некоторых снизилось кровяное давление. А если точнее, то у 94 людей с гипертонией, а также наблюдалось сокращение липопротеинов низкой плотности у 125 участников исследования.
Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.
Японские профессора подчеркивают, что данное исследование, которое изучает влияние помидоров и томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней, проводилось впервые.
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