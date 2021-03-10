Одним из самых больших преимуществ льняных семян является высокое содержание растительных кислот Омега-3.

Льняные семечки являются крошечными, но мощными резервуарами здоровья. Много веков человечество использует их не только как как разновидность пищи, но и в лекарственных целях.

Читайте такжеЛечебные свойства грецких ореховУкрепления пищеварения. В рационе большинства из нас не хватает клетчатки. Среднестатистический взрослый человек получает всего 15 г пищевых волокон в день, а ведь рекомендуется 25 г для женщин и целых 38 для мужчин. В двух столовых ложках измельченного льняного семени 16% суточной потребности в клетчатке для женщин и 11% для мужчин. Волокна укрепляют пищеварение и предотвращают запоры, а также борются со вздутием живота.

Похудение. Льняное семя богато растворимой клетчаткой, которая вызывает длительное ощущение сытости. А чем более сытым чувствует себя человек, тем ниже вероятность переедания. В 2017 году метаанализ исследований показал, что льняные семена помогают с потерей веса, особенно у очень полных людей, сообщает medikforum со ссылкой на eatingwell.com.

Здоровье сердца. Одним из самых больших преимуществ льняных семян является высокое содержание растительных кислот Омега-3. Организм человека не способен производить их самостоятельно, поэтому нужно налегать не только на жирную рыбу, но и на семечки. Они укрепляют здоровье сердце и снижают риск инфарктов инсультов.

Снижение уровня холестерина. Безусловно, семена льна не заменят лекарства из категории статинов, сокращающие показатели «плохого» холестерина. Но сразу несколько исследований показали, что эти семечки полезны для людей, страдающих от атеросклероза. Растворимая клетчатка связывает холестерин и как бы выталкивает его из организма.

Борьба с гипертонией. Льняные семена уменьшают артериальное давление. К такому выводу пришли ученые в ходе шестимесячного исследования с участием 110 гипертоников. 30 г молотых льняных семечек в день позволяли уменьшить артериальное давление.

Борьба с раком. В семенах льна содержатся антиоксиданты, сражающиеся со свободными радикалами. А эти молекулы кислорода могут стать причиной развития злокачественных новообразований.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая