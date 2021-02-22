Ученые пришли к выводу, что чем больше человек пьет кофе, тем выше содержание жиров и холестерина у него в крови.

Кофе – любимый многими ароматный напиток, с которого начинается день, однако во всем должна быть мера, так и с этим напитком.

Читайте такжеУченые выяснили, что даже одна чашка кофе в день во время беременности опаснаОб опасности передозировки кофе рассказали ученые из Университета Южной Австралии. В частности, эксперты проанализировали генетическую информацию 350 тыс. человек от 37 до 73 лет. Исследователи сравнили уровень потребления этими людьми кофе на протяжении всей жизни и концентрацию холестерина и жиров, сообщается в статье Clinical Nutrition, передает medikforum.

Ученые пришли к выводу, что чем больше человек пьет кофе, тем в его крови выше содержание жиров и холестерина. Это, в свою очередь, ведет к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исходя из данных анализов, австралийские эксперты сообщили, что опасной дозой кофе можно назвать шесть и более чашек в день. Все дело в содержащемся в кофейных зернах химическом соединении кафестоле, который повышает уровень холестерина в крови.

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Автор: УНИАН