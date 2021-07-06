Диетологи и нутрициологи советуют обращать внимание на цвет овощей и фруктов. Это поможет защитить организм от серьезных проблем.

Летний сезон радует многообразием натуральных продуктов. Среди них - зелень, фрукты и овощи, которые человеку нужны. Несмотря на то, что такая пища не вызывает восторга у организма, так как не является калорийной, соблюдать дневную норму необходимо.

Сколько в день нужно есть фруктов и овощей

Ежедневное соблюдение нормы поможет вам предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы, снизить риск развития сахарного диабета и ожирения.

Читайте такжеРецепты блюд на Ивана Купала 2021: что приготовить к столуВзрослый человек в день должен употреблять 400 гр овощей и 200 гр фруктов. Помните о том, что твердый продукт и сок - это не одно и то же. Стакан напитка не заменит штучный продукт.

Совсем отказаться от сока не получится, поэтому учитывайте, что в магазинной продукции больше добавок и ароматизаторов, чем натуральных веществ. Если хотите получить вкусный и полезный напиток - делайте свежевыжатый сок дома.

Какого цвета выбирать овощи и фрукты

Полезные свойства даров природы зависят от количества полезных веществ в составе:

Голубой цвет фруктов и овощей говорит о том, что продукт содержит антоциан - антиоксидант, который нейтрализует воспалительные процессы в кишечнике и улучшает его барьерные функции;

Красный - ликопин, который оказывает профилактическое действие и снижает риск развития онкологии;

Желтые или оранжевые овощи и фрукты - бета-каротин. Отвечает за здоровье кожи и глаз, а также снижает уровень холестерина, предупреждает болезни сердца и помогает справиться с атеросклерозом;

Коричневые и белые продукты имеют в составе аллицин - органическое соединение, которое укрепляет иммунитет и кровеносную систему, а также улучшает память. Самым популярным продуктом с высоким содержанием аллицина является чеснок;

Зеленый цвет в овощах и фруктах свидетельствует о наличии хлорофилла, он приводит в норму давление, повышает уровень гемоглобина и очищает сосуды.

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Автор: Кристина Кащавцева