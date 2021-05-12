Польша начнет вакцинировать от коронавируса граждан с 16 и 17 лет и ослабляет карантинные ограничения в связи с улучшением ситуации с COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
Читайте такжеВ ВОЗ предупредили о связанных с карантином последствиях для детей"Мы хотим в ближайшее время сделать вакцинацию доступной для младшей части общества", – заявил премьер Матеуш Моравецкий.
Сейчас в стране вакцинировано уже более 3,8 миллиона человек.
Моравецкий добавил, что в стране откроют кино, театры и культурные учреждения – на неделю раньше, чем планировалось. В то же время спортзалы – на день ранее анонсированной даты.
Коронавирус в Польше
С начала мая в стране наблюдается заметное снижение новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Из-за этого власти решили начать смягчение карантинных ограничений.
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