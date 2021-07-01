«Будущее для никотина» — тема Global Forum on Nicotine 2021. Эксперты из политики, здравоохранения, науки и бизнеса обсудили, как использование бездымных альтернатив курильщиками влияет на общественное здоровье и почему ВОЗ пора пересмотреть рекомендации по борьбе с курением.

Начиная с 90-х годов производители табачных изделий работают над тем, чтобы предложить курильщикам способы снижения рисков для здоровья. Был проведен ряд исследований, которые внесли вклад в развитие клинической и эпидемиологической науки и позволили вывести на рынок продукты сниженного риска. Среди них распространение получили электронные системы доставки никотина — электронные сигареты и электрические системы для нагревания табака. Однако, их использование осложняется политикой запретов, которую выбирают страны, ориентирующиеся на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Участники форума обсудили, почему эта позиция устарела и какие методы позволят бороться с распространением заболеваний, связанных с курением.

По мнению Джонатана Фелла, управляющего фондами Ash Park Global Consumer Franchise, ориентированными на долгосрочные инвестиции в потребительские товары, включая табачный сектор: «Исследования показали пользу электронных альтернатив для здоровья, а также то, что никотин не является причиной смертей и заболеваний, связанных с курением». Так, согласно отчету PHE, устройства не сжигают табак, поэтому выделяющийся при использовании аэрозоль или пар на 95% безопаснее сигаретного дыма.

В свою очередь, благодаря снюсу в Швеции удалось снизить уровень курения до 5%, а в Великобритании до 14,7% – после поддержки государством электронных систем. Поэтому Девид Свенор, председатель консультативного совета Центра законодательства, политики и этики в области здравоохранения при Университете Оттавы, считает запрет на использование альтернативных продуктов худшим сценарием для общественного здоровья. «Снюс, вейпы и табак для нагревания — это шаги в правильном направлении, и их запрет представляет собой больший риск для здоровья населения, чем разрешение на продажу», — считает эксперт.

Но не все идут таким путем. По данным ВОЗ, большинство смертей, связанных с курением, приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Джозеф Марего, председатель организации Campaign For Safer Alternatives, выступающей за принятие политики уменьшения вреда от курения в Африке, считает, что это происходит из-за жесткого налогообложения бездымных альтернатив.

Такие государства ориентируются на Рамочную конвенцию по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). Эксперты убеждены, что поскольку документ был составлен 20 лет назад, его принципы не соответствуют сегодняшним реалиям. «РКБТ сработала, но не решила проблему. И если оценивать, как РКБТ защитила людей от воздействия сигаретного дыма, то еще многое предстоит сделать», — считает Джинни Кэмерон, вице-президент по международному взаимодействию одной из табачных компаний.

Ориентиром в выборе подхода к регулированию должны быть положения, идущие в ногу с прогрессом. Им стало, например, решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). На территории США было разрешено продавать электрическую систему для нагревания табака как продукт с модифицированным риском. Так государственный орган признал, что бездымная альтернатива менее вредна, чем сигарета.

Почему правительства не меняют взгляды, рассуждал Дерек Яч, президент Фонда за мир без курения. Эксперт считает, что политика потеряла связь с наукой: «Учреждения, которые основывают мнение на исследованиях и фактах, согласны с тем, что уменьшение вреда может сыграть важную роль в борьбе с курением. Учреждения, основанные на идеологии, выступают против продуктов сниженного риска».

Томас О’Гарман, мексиканский юрист, соучредитель Pro-Vapeo Mexico, также считает, что наука должна быть во главе угла. «Приоритетом является изменение позиции правительств с помощью научных исследований», — считает эксперт. А недостаток знаний о них приводит к тому, что принимаются некорректные решения либо врачи не могут объяснить пациентам с никотиновой зависимостью особенности использования альтернативных продуктов. Это подтвердила Наталия Торопова, руководитель международного аналитического центра «Здоровые инициативы»: «Главное — сосредоточиться на информационной кампании, чтобы сделать уменьшение вреда элементом борьбы с курением».

Научно-обоснованное регулирование продуктов сниженного риска позволит курильщикам получить доступ к ним и позитивно отразится на уровне общественного здоровья. Однако технологическая революция требует идеологической поддержки. «ВОЗ и правительства должны взять на себя обязательство пересмотреть Рамочные конвенции, чтобы построить систему регулирования, соразмерную рискам. Это требует размышлений над определением "уменьшения вреда", которое есть в определении борьбы против курения», — подытожил Дерек Яч.

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Автор: Иван Бойко