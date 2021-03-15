Холод не является научно доказанным фактором риска развития мочевых инфекций. Но может способствовать их возникновению, отмечают специалисты.

Отморозить почки, посидев на холодном, не получится: они находятся глубоко внутри и хорошо защищены. Но общее переохлаждение может спровоцировать инфекцию.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Mayo Clinic, инфекция мочевыводящих путей (ИМП) – это инфекция в любой части мочевыделительной системы: в почках, мочеточниках, мочевом пузыре и уретре. Большинство инфекций поражают нижние мочевыводящие пути – мочевой пузырь и уретру.

Цистит возникает, когда бактерии через уретру попадают в мочевой пузырь и начинают там размножаться. Они могут добраться и до почек – это называется пиелонефрит.

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У женщин ИМП встречаются чаще из-за особенностей анатомии: женская уретра короче, поэтому бактериям проще попасть в мочевой пузырь. Риск ИМП могут повысить камни в почках, увеличенная простата и ослабленная иммунная система, например, у людей с диабетом.

Лучшая профилактика инфекций – обильное питье. Питьевая вода разбавляет мочу и способствует более частому мочеиспусканию, вымывая бактерии из мочевыводящих путей до распространения инфекции.

Холод не является научно доказанным фактором риска развития мочевых инфекций. Но может способствовать их возникновению. Он как бы помогает бактериям спрятаться от иммунного ответа организма и закрепиться в стенке мочевого пузыря.

Заморозить почки вообще почти невозможно, потому что это жизненно важные органы и организм очень тщательно бережет их от различных инцидентов: закрывает ребрами от травм, утепляет толстой припочковой жировой клетчаткой.

Когда мы мерзнем (не локально, а в целом), организм стремится уменьшить потери тепла и отводит кровь от кожи к жизненно важным органам. В частности, к почкам. Из-за усиленного кровотока они начинают фильтровать большие объемы мочи, что и приводит к учащенному мочеиспусканию. Однако это никак не связано с воспалением и инфекциями мочевыводящих путей.

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Автор: УНИАН