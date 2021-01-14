У многих людей утро проходит по уже привычному сценарию - после пробуждения следует сразу заправить кровать и отправиться приводить себя в порядок.
Читайте такжеНазваны шесть напитков улучшающих сонОднако ученые не рекомендуют заправлять кровать сразу после пробуждения. Они утверждают, что постель должна "остыть" и проветрится. Еще некоторое время постельные принадлежности остаются теплыми и влажными, а это идеальная среда для размножения опасных бактерий. Особую опасность они могут представлять для людей с кожными заболеваниями и аллергией, передает medikforum.
Специалисты советуют заправлять кровать в самую последнюю очередь, а также открывать окна в спальне после пробуждения, чтобы проветрить комнату и постель.
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