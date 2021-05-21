Еще один миллиард вакцин Pfizer будет предоставлено в следующем году.

Pfizer и BionTech пообещали поставить миллиард доз своей вакцины от COVID-19 бедным странам в этом году и еще миллиард - в следующем.

Об этом сообщил глава Pfizer Альберт Бурла, передает Reuters.

«Pfizer и BioNTech обязуются предоставить два миллиарда доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев», - сказал он.

Читайте такжеВ мире обнаруживают четыре основных мутации коронавируса - ВОЗ

Вакцинация от коронавируса в мире: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко