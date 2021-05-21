Pfizer / фото REUTERS
Pfizer и BionTech пообещали поставить миллиард доз своей вакцины от COVID-19 бедным странам в этом году и еще миллиард - в следующем.
Об этом сообщил глава Pfizer Альберт Бурла, передает Reuters.
«Pfizer и BioNTech обязуются предоставить два миллиарда доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев», - сказал он.
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