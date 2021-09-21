Доза вакцины для детских прививок составляла 10 микрограмм, или треть дозы для взрослых.

Прививка детей "меньшей дозой" вакцины Pfizer от COVID-19 является безопасной и вызывает "мощное" производство антител у детей 5-11 лет.

Такие предварительные результаты исследования обнародовала компания.

В исследовании участвовали 2268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Вакцинация включала две прививки с перерывом 21 день. Доза вакцины для детских прививок составляла 10 микрограмм, или треть дозы для взрослых.

"Доза в 10 микрограмм была тщательно подобрана в качестве наиболее уместной ввиду безопасности, переносимости и иммуногенеза для детей 5-11 лет", - говорится в пресс-релизе компании.

Pfizer планирует в скором времени подать документы на утверждение вакцины для детей Федеральной администрацией США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA). При этом обозреватели отмечают, что процедура утверждения может занять несколько месяцев.

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"С июля педиатрические случаи COVID-19 выросли примерно на 240% в США, что подчеркивает необходимость вакцинации для общественного здравоохранения", - сказал Альберт Бурла, исполнительный директор Pfizer, передает Голос Америки.

Напомним, 2 сентября Pfizer заявила, что начинает испытание таблеток от коронавируса на людях. Экспериментальный пероральный препарат будут тестировать на пациентах с симптомами COVID-19. Испытания будут проводиться на 1140 взрослых, которые не нуждаются в госпитализации.

Автор: Ирина Погорелая