Летнее солнышко - это не только красивый загар, но и опасность для здоровья ультрафиолетовых лучей.

Тепловой и солнечный удар - в чем разница

Тепловой удар - состояние организма, полученное вследствие перегрева. В таком случае наблюдается сонливость, головные боли, общая слабость и головокружение. Если вовремя ничего не предпринять, то симптомы развиваются дальше - краснеет лицо, поднимается давление и температура тела достигает 40°C. Расстройства ЖКТ и рвота - дополнительные «бонусы» такого состояния. Если проигнорировать и такое положение больного, то дальше он начинает бредить, видеть галлюцинации, терять сознание. Лицо бледнеет, температура резко падает, пульс учащается. Итог - смерть. При тяжелых формах теплового удара необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Солнечный удар - вид теплового. Он появляется из-за долгого влияния солнечных лучей на непокрытую голову. У человека в таком состоянии кружится голова, учащается пульс и повышается потоотделение. Появляются головные боли и рвота. Происходит это из-за того, что организм получает избыточную дозу тепла, которую не может охладить. Игнорирование тяжелой формы солнечного удара приводит к остановке сердца или коме.

Причины солнечного и теплового удара

Читайте такжеМагнитные бури в июле 2021: специалисты назвали самые опасные датыЧаще всего жертвами ультрафиолета становятся те, кто долго находится под палящим солнцем и не носит головной убор. Также в группе риска находятся люди с разной степенью ожирения, сердечно-сосудистыми или эндокринными заболеваниями, курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Дополнительные факторы - долгое присутствие в плохо проветриваемых помещениях, ношение плотной одежды и постоянный стресс.

Признаки солнечного удара легкой степени:

Головная боль;

Тошнота;

Общая слабость;

Учащение дыхания и пульса;

Расширение зрачков.

Симптомы солнечного удара средней степени:

Сильные головные боли с тошнотой и рвотой;

Резкая слабость;

Состояние оглушенности;

Шаткая походка;

Неуверенность движений;

Временами состояния обморока;

Учащение дыхания и пульса;

Кровотечение из носа;

Температура тела 38-40°С.

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе

Переместить пострадавшего в прохладное место или тень, уложить его, приподнять голову и ноги, подложив что-нибудь под них. Снять верхнюю одежду, напоить больного минеральной водой, смочить кусок ткани холодной водой и приложить к голове и шее человека. Обтереть тело куском мокрой ткани, облить водой не теплее 20°С или обернуть мокрой простыней. Приложить к голове, под затылок и на лоб холодный компресс, кусочек льда или холодную бутылку. Постоянно обмахивать его, создавая обмен воздухом.

Если начались галлюцинации, дать понюхать нашатырный спирт. При рвотных позывах - освободить дыхательные пути и желудок, перевернуть пострадавшего на бок. Остановка дыхания, обморок, отсутствие пульса - сигналы для того, чтобы вызывать «скорую» и, пока ждете её, делать массаж сердца и искусственное дыхание.

Как избежать солнечного и теплового удара

Без крайней необходимости старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами;

Летом носите легкую одежду из натуральных материалов и головной убор;

Пейте не меньше 2-3 литров воды в день;

Откажитесь от жирной пищи. выбирайте овощи и кисломолочные продукты;

В активные часы солнца (с 12:00 до 16:00) используйте солнцезащитные кремы и зонты;

Не употребляйте алкоголь и, по возможности, не курите;

Постарайтесь не краситься;

Принимайте душ несколько раз в день;

Не занимайтесь спортом, если температура воздуха выше 25°C;

Сохраняйте эмоциональный покой и не поддавайтесь стрессам.

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Автор: Кристина Кащавцева