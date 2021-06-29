Тепловой и солнечный удар - в чем разница

Солнечный и тепловой удар / ru.depositphotos.com

Тепловой удар - состояние организма, полученное вследствие перегрева. В таком случае наблюдается сонливость, головные боли, общая слабость и головокружение. Если вовремя ничего не предпринять, то симптомы развиваются дальше - краснеет лицо, поднимается давление и температура тела достигает 40°C. Расстройства ЖКТ и рвота - дополнительные «бонусы» такого состояния. Если проигнорировать и такое положение больного, то дальше он начинает бредить, видеть галлюцинации, терять сознание. Лицо бледнеет, температура резко падает, пульс учащается. Итог - смерть. При тяжелых формах теплового удара необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Солнечный удар - вид теплового. Он появляется из-за долгого влияния солнечных лучей на непокрытую голову. У человека в таком состоянии кружится голова, учащается пульс и повышается потоотделение. Появляются головные боли и рвота. Происходит это из-за того, что организм получает избыточную дозу тепла, которую не может охладить. Игнорирование тяжелой формы солнечного удара приводит к остановке сердца или коме.

Причины солнечного и теплового удара

Читайте такжеМагнитные бури в июле 2021: специалисты назвали самые опасные датыЧаще всего жертвами ультрафиолета становятся те, кто долго находится под палящим солнцем и не носит головной убор. Также в группе риска находятся люди с разной степенью ожирения, сердечно-сосудистыми или эндокринными заболеваниями, курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем.

Дополнительные факторы - долгое присутствие в плохо проветриваемых помещениях, ношение плотной одежды и постоянный стресс.

Признаки солнечного удара легкой степени:

Признаки солнечного и теплового удара / ru.depositphotos.com
  • Головная боль;
  • Тошнота;
  • Общая слабость;
  • Учащение дыхания и пульса;
  • Расширение зрачков.

Симптомы солнечного удара средней степени:

  • Сильные головные боли с тошнотой и рвотой;
  • Резкая слабость;
  • Состояние оглушенности;
  • Шаткая походка;
  • Неуверенность движений;
  • Временами состояния обморока;
  • Учащение дыхания и пульса;
  • Кровотечение из носа;
  • Температура тела 38-40°С.

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе

Что делать, если получил солнечный удар / ru.depositphotos.com

Переместить пострадавшего в прохладное место или тень, уложить его, приподнять голову и ноги, подложив что-нибудь под них. Снять верхнюю одежду, напоить больного минеральной водой, смочить кусок ткани холодной водой и приложить к голове и шее человека. Обтереть тело куском мокрой ткани, облить водой не теплее 20°С или обернуть мокрой простыней. Приложить к голове, под затылок и на лоб холодный компресс, кусочек льда или холодную бутылку. Постоянно обмахивать его, создавая обмен воздухом.

Если начались галлюцинации, дать понюхать нашатырный спирт. При рвотных позывах - освободить дыхательные пути и желудок, перевернуть пострадавшего на бок. Остановка дыхания, обморок, отсутствие пульса - сигналы для того, чтобы вызывать «скорую» и, пока ждете её, делать массаж сердца и искусственное дыхание.

Как избежать солнечного и теплового удара

Как защититься от ультрафиолетовых лучей / ru.depositphotos.com
  • Без крайней необходимости старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами;
  • Летом носите легкую одежду из натуральных материалов и головной убор;
  • Пейте не меньше 2-3 литров воды в день;
  • Откажитесь от жирной пищи. выбирайте овощи и кисломолочные продукты;
  • В активные часы солнца (с 12:00 до 16:00) используйте солнцезащитные кремы и зонты;
  • Не употребляйте алкоголь и, по возможности, не курите;
  • Постарайтесь не краситься;
  • Принимайте душ несколько раз в день;
  • Не занимайтесь спортом, если температура воздуха выше 25°C;
  • Сохраняйте эмоциональный покой и не поддавайтесь стрессам.

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Автор: Кристина Кащавцева