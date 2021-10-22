На конференции Tobacco Harm Reduction 2021 эксперты сошлись на мнении, что курильщики, которые не могут отказаться от привычки, могут снизить риски с помощью бездымных альтернатив.

На конференции Tobacco Harm Reduction 2021 эксперты из медицинской отрасли, науки и здравоохранения обсудили бездымные продукты для курильщиков и их потенциал в борьбе со снижением рисков развития заболеваний, возникающих вследствие воздействия сигаретного дыма.

По данным ВОЗ, более миллиарда людей в мире курят. И каждый год 8 миллионов из них умирает от последствий потребления дыма, смол и более 6000 вредных химических веществ, содержащихся в сигарете. Площадкой для обсуждения способов решения глобальной проблемы стал ежегодный научный саммит Tobacco Harm Reduction.

Венгерский кардиолог Толди-Шедель, один из спикеров саммита, поделился неутешительной статистикой: "Более 10% смертей от болезней, связанных с курением, приходится на людей в возрасте 30 лет и старше. Одна треть смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызвана курением, а продолжительность жизни курильщиков сокращается на 10 лет по сравнению с некурящими. Это очень много".

По мнению профессора Борислава Георгиева, руководителя кардиологической клиники Национального госпиталя в Софии, исключить все риски можно только при полном отказе от курения, однако использование альтернатив уже может иметь положительный эффект: "Самый эффективный способ сократить риски заболеваний сердечно-сосудистой системы — бросить курить. Но переход на проверенные электронные альтернативы может рассматриваться как средство для уменьшения вреда".

Аналогичную позицию высказал австрийский пульмонолог доктор Вольфганг Попп.

"Бездымные альтернативы могут положительно влиять на работу с хроническими респираторными заболеваниями у курильщиков", – считает эксперт.

При курении никотин вызывает привыкание, но вред организму наносит дым. Георгий Момеков, председатель Болгарского научного общества фармации, сравнил сигарету с "маленьким химическим реактором", который через дым выделяет ацетон, аммиак, мышьяк, бутан, угарный газ, толуол и тысячи вредных веществ. По оценкам, 60% курильщиков хотят бросить курить, но не могут. И только 5% из них способны бросить курить самостоятельно и навсегда.

Эксперты сошлись во мнении, что курильщики, которые не могут отказаться от привычки, могут снизить риски с помощью бездымных альтернатив. Такие продукты называются электронными системами доставки никотина (электронные сигареты и системы для нагревания табака) и способствуют снижению рисков развития онкологических заболеваний, а также замедлению прогрессирования легочных инфекций, возникающих в результате курения.

"Еще один положительный эффект заключается в том, что при использовании бездымных альтернатив до 80-99% снижается содержание канцерогенов и токсинов. Это означает снижение риска, уменьшение вреда и другие потенциальные преимущества, если пациенты будут использовать научно обоснованные продукты как альтернативу сигаретам", – подытожил доктор Вольфганг Попп.

Показателем эффективности подхода уменьшения вреда, который подразумевает переход на бездымные альтернативы, является его признание в ряде развитых стран. Например, Великобритания на государственном уровне позволяет врачам рекомендовать курильщикам, которые не могут бросить курить, переходить на бездымные альтернативы. Такое решение основано на данных Public Health England, аргументирующих положительный эффект от использования электронных сигарет и устройств для нагревания табака в сравнении с продолжением курения.

Уменьшение вреда от курения направлено на то, чтобы дать совершеннолетним курильщикам, которые не могут бросить курить, возможность продолжать употреблять никотин с минимальными рисками для здоровья. Но для достижения пользы в сфере общественного здоровья необходимо соблюдение двух условий: устройство должно быть научно обосновано как продукт со сниженным риском в сравнении с сигаретами и соответствовать потребностям взрослых курильщиков. И хотя использование таких продуктов не лишено всех рисков, по данным национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM), оно приводит к снижению воздействия канцерогенов на организм курильщика в 10-25 раз.

Автор: Григорий Бондарь