Диетологи советуют категорически не потреблять продукты, имеющие в своем составе "гидрогенизированное пальмовое масло".

В ВОЗ сообщили, что гидрогенизированное пальмовое масло повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, в частности у детей. Именно поэтому организация призывает правительства стран исключить пальмовое масло из состава пищевой продукции во всем мире до 2023 года.

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Как пишет Час-Дій, в Украине пальмовое масло используется в молочной сфере для производства молокосодержащих продуктов – сырные продукты, молочные консервы и тому подобное. Нередки случаи использования "пальмы" в сладкосливочном масле, хотя это запрещено законодательством.

Кроме этого, пальмовое масло используют в кондитерской сфере, масложировой, хлебобулочной промышленности, а также в сфере общественного и детского питания. Некоторые крупные компании в Украине ради миллионных прибылей добавляют в продукты в десятки раз больше от нормы дозу “пальмы” всячески увеличивая шансы на развитие у населения сердечно-сосудистых заболеваний, а также онкозаболеваний среди детей.

Диетологи советуют категорически не потреблять продукты, имеющие в своем составе "гидрогенизированное пальмовое масло" детям и не злоупотреблять взрослым.

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Автор: Виктория Гордиенко