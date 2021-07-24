В резолюции отмечается, что большинство людей с ухудшением зрения, которое можно было предотвратить, живут в странах с низким и средним уровнем дохода, а 55% слепых людей - это женщины и девочки.

Генеральная ассамблея ООН одобрила свою первую резолюцию о зрении и офтальмологической помощи.

В резолюции организация призывает страны обеспечить доступ к уходу за глазами для всех, чтобы помочь 1,1 млрд людей с проблемами зрения.

"Генеральная ассамблея ООН одобрила свою первую резолюцию, в которой призвала 193 государства-члена обеспечить доступ к офтальмологической помощи для всех в своих странах", - говорится в сообщении.

Резолюция называется "Зрение для всех". Ее авторы - Бангладеш, Антигуа и Ирландия, а соавторами стали более 100 стран. Документ призывает государства изменить весь правительственный подход к уходу за глазами.

Читайте такжеКоронавирус может стать более смертоносным - генсек ООН

Согласно резолюции, по меньшей мере 2 млрд человек живут с проблемами зрения или со слепотой, а у 1,1 млрд человек ухудшение зрения, которое можно было предотвратить. Авторы резолюции отметили, что более 90% от этого 1,1 млрд живут в странах с низким и средним уровнем дохода, а 55% слепых людей - это женщины и девочки.

По прогнозам, к 2050 году у половины населения мира будут проблемы со зрением, передает 112ua.tv со ссылкой на Associated Press.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая