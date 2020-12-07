У больного мужчины уже диагностировали осложнения, вызванные этим опасным заболеванием.

У бездомного в Канаде выявлена ​​окопная лихорадка, которая была распространена во времена Первой мировой войны.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как сообщается, заболевшего мужчину госпитализировали. Врачи установили, что болезнь дала осложнение на сердце.

По данным медиков, это уже четвертый случай заболевания окопной лихорадкой в этом году.

Окопная лихорадка: что это за болезнь

Окопная (также известная как волынская, пятидневная, траншейная) лихорадка - инфекционное заболевание, характеризующееся повторными приступами лихорадки с явлениями общей интоксикации, сыпью на туловище, болью в мышцах и костях

Заболевание, передаваемое вшами, поражало солдат во время Первой мировой войны.

Считается, что заболевание затронуло более миллиона солдат во время Первой мировой войны.

Заболевание может вызвать потенциально смертельное воспаление внутренней оболочки сердца, известное как эндокардит.

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Перевод: Екатерина Лиманская