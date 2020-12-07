В Канаде зафиксировали случай редкой болезни окопная лихорадка / фото REUTERS
У бездомного в Канаде выявлена окопная лихорадка, которая была распространена во времена Первой мировой войны.
Об этом сообщает The Guardian.
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Как сообщается, заболевшего мужчину госпитализировали. Врачи установили, что болезнь дала осложнение на сердце.
По данным медиков, это уже четвертый случай заболевания окопной лихорадкой в этом году.
Окопная лихорадка: что это за болезнь
- Окопная (также известная как волынская, пятидневная, траншейная) лихорадка - инфекционное заболевание, характеризующееся повторными приступами лихорадки с явлениями общей интоксикации, сыпью на туловище, болью в мышцах и костях
- Заболевание, передаваемое вшами, поражало солдат во время Первой мировой войны.
- Считается, что заболевание затронуло более миллиона солдат во время Первой мировой войны.
- Заболевание может вызвать потенциально смертельное воспаление внутренней оболочки сердца, известное как эндокардит.
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