Специфических признаков рака яичников не существует, что очень затрудняет своевременное диагностирование заболевания, отмечают эксперты.

Рак яичников - серьезное женское заболевание. И точно не стоит игнорировать его первые признаки. Эта болезнь влияет на повседневную жизнь женщины, как во время, так и после лечения.

Как и в случае с большинством видов рака, чем раньше вы его распознаете и начнете лечение, тем выше ваши шансы на выздоровление.

Отметим, рак яичников возникает либо из клеток на поверхности яичников (эпителиальный рак или карцинома яичников), либо из других тканей внутри яичников (неэпителиальный рак яичников). То есть в основе классификации злокачественных новообразований яичника лежит тот тип клетки, из которого развивается карцинома.

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Эпителиальные аденокарциномы яичника являются наибольшей группой злокачественных образований среди всех вышеприведенных. Они развиваются из клеток, которые покрывают яичник. Данная группа охватывает следующие варианты: опухоли Бреннера, серозные опухоли, муцинозные, эндомериоидные и светлоклеточные опухоли яичника.

После определения гистологического типа рака яичников (лабораторное исследование опухолевых клеток) и выявления конкретных характеристик опухоли, врач принимает решение о наилучшую тактику лечения женщины.

Специфических признаков рака яичников не существует, что очень затрудняет своевременное диагностирование заболевания. В течение нескольких лет болезнь протекает бессимптомно. На начальных стадиях женщина может и не знать о существовании злокачественного процесса.

Симптомы рака яичников, особенно его ранние признаки, трудно распознать. Их часто можно спутать с менее серьезными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК).

Американское онкологическое общество выделило четыре симптома рака яичников, на которые женщинам стоит обратить внимание в первую очередь:

Ощущение постоянного или частого вздутия живота или вздутие живота.

Боль или дискомфорт в области таза или живота (живота).

Проблемы с приемом пищи, быстрое чувство сытости или снижение аппетита.

Симптомы со стороны мочевыводящих путей, такие как потребность в мочеиспускании чаще или срочно, чем обычно.

Отмечается также, что порой у пациенток могут проявляться и другие симптомы: ощущение боли во время полового акта, изменение привычек кишечника, боль в спине, ощущение постоянной усталости, беспричинная потеря веса.

Национальная служба здравоохранения рекомендует обратиться к гинекологу, если вы чувствуете вздутие живота, особенно если это происходит более чем в 12 раз в месяц, или если у вас есть другие симптомы, которые не исчезнут.

Особое внимание стоит уделять женщинам за 50 лет или тем, которые имеют семейный анамнез рака яичников или груди.

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Автор: Виктория Гордиенко