Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.

В Великобритании обнаружены еще два новых штамма коронавирусной инфекции.

Читайте такжеЕврокомиссия рекомендует пересмотреть ограничения относительно ВеликобританииОб этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, пишет Sky News.

Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.

Зараженные лица и те, кто контактировал с ними, находятся на карантине. По словам Хэнкока, новый штамм уже изучают.

"Новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все же более заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый штамм, обнаруженный в Великобритании", - сказал он.

Мутировавший коронавирус в Британии: что известно

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Автор: УНИАН