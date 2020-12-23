В Великобритании обнаружены еще два новых штамма коронавирусной инфекции.
Читайте такжеЕврокомиссия рекомендует пересмотреть ограничения относительно ВеликобританииОб этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, пишет Sky News.
Оба случая касаются людей, которые путешествовали из Южной Африки в течение последних нескольких недель.
Зараженные лица и те, кто контактировал с ними, находятся на карантине. По словам Хэнкока, новый штамм уже изучают.
"Новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все же более заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый штамм, обнаруженный в Великобритании", - сказал он.
Мутировавший коронавирус в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- 15 декабря опасность от нового штамма коронавируса оценили в ВОЗ.
- 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый вид вируса может быть на 70% более заразным.
- После этого ряд стран приняли решение ограничить сообщение с Британией.
- Тем временем стало известно, что более заразный вид коронавируса появился в Великобритании еще в сентябре и активно начал распространяться с середины ноября.
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