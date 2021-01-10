Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01 / фото REUTERS
В России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса.
Читайте такжеНа Кипре введен строгий карантин и комендантский часОб этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, вирус обнаружили у гражданина РФ, который недавно вернулся из Великобритании.
Она отметила, что болезнь была обнаружена еще в конце декабря.
Новый штамм коронавируса COVID-19
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что появление нового варианта коронавируса ожидаемо и не является поводом для беспокойства.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что в Украине уже есть случай инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса. По его словам, Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И благодаря тому, что у его пациента чешские медики обнаружили новый штамм, ему удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования людей новым вариантом вируса.
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