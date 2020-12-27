С 26 декабря в провинции Онтарио, где зафиксирован мутировавший коронавирус, начали действовать жесткие ограничительные меры.

Новый штамм коронавируса добрался до еще одного континента. Два случая заражения им обнаружили в Канаде.

Об этом сообщается в отчете представителей службы здравоохранения провинции Онтарио.

Читайте такжеЕще две страны сообщили о случаях нового штамма коронавируса – СМИКак отмечается, инфицированные - пара из муниципалитета Дарем, который находится на юге провинции. Они не совершали путешествий, нет сведений также о том, что эта пара контактировала с больными или с теми, кто мог заразиться. В настоящее время они находятся на самоизоляции.

С полуночи 26 декабря в провинции начали действовать жесткие ограничительные меры, чтобы таким образом замедлить передачу коронавируса, ограничить подвижность, сохранить пропускную способность системы здравоохранения и спасти жизни.

Новый штамм коронавируса: что о нем известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавирус, и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщения. В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Британию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

Власти Японии с понедельника, 28 декабря, вводит запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Запрет будет действовать до конца января.

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Автор: Алина Вишневская