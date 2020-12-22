Устройте себе небольшую разгрузку перед праздниками.

Во время новогодних праздников нагрузка на организм серьёзно возрастает. В эти дни мы употребляем много жирной и жареной пищи, алкоголя и сладостей, а также мало двигаемся. Все это создает большую нагрузку на организм, что может привести к набору лишнего веса или обострению заболеваний желудка. Чтобы избежать негативных последствий, важно заранее разгрузить свой организм за несколько дней до праздников.

Не устраивайте разгрузочные дни на одном продукте

В интернете часто можно увидеть рекомендации устроить себе разгрузочный день перед праздником на кефире, яблоках или смузи. Однако делать так перед предстоящим застольем не стоит. При подобном режиме питания замедляется метаболизм. Когда праздники наступят - замедленный метаболизм помешает вам переварить большое количество еды, что лишь ускорит набор веса. К тому же вы можете сорваться на празднике и съесть гораздо больше, чем обычно.

Гораздо лучше перейти на здоровое питание перед праздниками, соблюдая норму калорий.

Увеличьте количество овощей в рационе

Этот банальный совет позволит вам получить больше клетчатки и уменьшить калорийность блюд. Добавляйте овощи в каждый приём пищи и старайтесь потреблять разные их виды. Замените часть круп или хлеба в рационе овощным рагу. А на десерт употребляйте фрукты вместо конфет.

Употребляйте цельнозерновые продукты

Продукты из цельного зерна улучшают здоровье кишечника, ускоряют метаболизм и помогают бороться с воспалением. Замените макароны, хлеб и выпечку изделиями из цельного зерна. Также лучше отказаться от быстрорастворимой овсянки и других каш - выбирайте крупы, которые нужно варить.

Подготовьте печень

Тяжелая праздничная еда и алкоголь создают нагрузку на печень, поэтому стоит заранее подготовить этот орган к торжеству. Откажитесь от газировки и сладких напитков, которые приводят к ожирению печени. Не употребляйте алкоголь до праздников. Снизить риск развития цирроза помогут две чашки зеленого чая или кофе (если нет противопоказаний) в день. Также для печени полезны следующие продукты:

рыбий жир;

жирная рыба;

авокадо;

грейпфрут;

орехи;

виноград.

Высыпайтесь

В новогоднюю ночь мы ложимся спать гораздо позже обычного - это большой стресс для организма. Очень важно высыпаться в последние несколько дней перед 1 января. Полноценный сон прибавит сил и позволит сохранить бодрость в новогоднюю ночь.

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Автор: Екатерина Пулатова