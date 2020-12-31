Эксперты считают, что если иногда давать детям сладкий напиток, ничего страшного не произойдет, главное – чтобы это не становилось привычкой.

«Детским шампанским» называют газировку, упакованную в бутылку с пробкой, как у игристых вин. На этикетках обычно нарисованы животные или герои из мультиков.

Эксперты считают, что этот напиток опасен для физического и психического здоровья ребенка, пишет РИА Новости.

«Если вы даете детям «детский алкоголь», вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации. Вы ребенку никогда не объясните, что алкоголь пить нельзя, если вы в 3-4-5 лет даете ему детское шампанское, в этом возрасте происходит первичное научение, импринтинг», – заявил психиатр-нарколог Евгений Брюн.

По словам специалиста, примерно каждый пятый ребенок является носителем врожденного фактора риска алкоголизации. Он призвал родителей не приучать детей к употреблению таких напитков.

«Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием», – добавил он.

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Диетолог Антонина Стародубова напомнила о том, что в детском шампанском высокая концентрация сахара, а из-за газа она не так сильно ощущается. Сладкие напитки в большом количестве могут стать причиной формирования избыточной массы тела и ожирения у детей и подростков. Кроме того, существует вероятность проявления аллергической реакции на ароматизаторы и красители в составе газировки.

Эксперты считают, что если иногда давать детям сладкий напиток, ничего страшного не произойдет, главное – чтобы это не становилось привычкой.

«Удовольствия должны быть редкими, тогда это настоящие удовольствия и человек в полной мере может их оценить», – отметил Брюн.

Стародубова напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 50 граммов добавленных сахаров в сутки. Таким образом, выпивая один стакан сладкой газировки, стоит на весь оставшийся день отказаться от других сладостей. Она порекомендовала готовить на праздники домашние морсы или компоты – в них содержание сахара будет меньше.

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Автор: УНИАН