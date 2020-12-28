Изобилие новогоднего стола может подтолкнуть нас к перееданию.

Новогодние праздники известны не только подарками близким и наряженной елкой, но и богатым столом с множеством блюд и лакомств. Многие люди сталкиваются с проблемой переедания в новогоднюю ночь. Многим хочется попробовать как можно больше праздничных блюд, что приводит к значительному превышению нормы калорий. Последствиями переедания могут быть тошнота, тяжесть в животе, панкреатит, повышенный уровень холестерина и артрит. Кроме того, это также большой стресс для организма и внутренних органов.

Установите причину переедания

Переедание может быть связано с психологическими причинами, особенно если вы страдаете от него в повседневности. Возможно, вы переедаете из-за стресса, скуки, недосыпания или ощущения одиночества. Важно установить и устранить причину явления, иначе вы будете сталкиваться с ним и далее. Встречайте 2021 год с хорошим настроением и в приятной компании - тогда и времени постоянно есть совсем не будет.

Не голодайте

Читайте такжеКак разгрузить организм перед Новым годом - советы диетологовМногие люди отказываются от еды накануне праздника или садятся на очень строгую диету. Желание ограничивать себя, чтобы съесть как можно больше в новогоднюю ночь не приведет ни к чему хорошему. Ваш рацион в праздничные дни не должен сильно отличаться от обычного. Если несколько дней ограничивать себя в еде, а затем резко нагрузить организм едой - он испытает сильный стресс и начнет запасать жиры. Это может привести к ожирению.

Сочетайте продукты

Некоторые продукты очень плохо переносятся организмом при их сочетании. Это усугубляется в Новый год, когда мы едим больше, чем обычно. После праздника можно получить расстройство желудка или боль в животе, если употреблять несовместимые блюда. Жирную и жареную пищу рекомендуется есть с овощным гарниром, а алкоголь лучше не сочетать с острыми продуктами. Также не стоит есть горячую и очень холодную еду за один прием пищи - это может привести к спазму желудка.

Будьте осторожны с алкоголем

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыАлкоголь - обязательный атрибут новогоднего стола. Употреблять его следует с умом, чтобы он не принес вреда организму. Алкогольные напитки повышают аппетит, что приводит к перееданию. Спиртное чаще всего закусывают жирной и калорийной пищей, что также является большой нагрузкой на организм. Следите за количеством алкоголя, что вы выпили, и не употребляйте его на голодный желудок.

Не выставляйте на стол все блюда

Блюда на праздничном столе выглядят очень аппетитно и торжественно, что вызывает желание попробовать всё сразу. Мало кто может устоять перед большим количеством разнообразных вкусностей. Выставляйте блюда на стол поочереди - сначала подайте гостям закуски и салаты, затем выставьте горячие блюда и так далее.

Не пытайтесь съесть всю еду

У некоторых людей имеются убеждения, что нельзя оставлять еду недоеденной. Это может быть связано с родительским воспитанием, когда ребенка заставляли съедать всё, что есть на тарелке. Бывает, что нам уже не хочется есть, но мы заставляем себя закончить трапезу чтобы не выбрасывать продукты. Однако такие убеждения лишь вредят организму. Ешьте столько, сколько вам хочется, и не бойтесь оставить еду на тарелке. Здоровье и хорошее самочувствие должны быть важнее всего.

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Автор: Екатерина Пулатова