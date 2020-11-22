По мнению основателя Microsoft, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше, чем сейчас.

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс предсказал начало новой пандемии уже в ближайшем будущем.

Об этом сообщается в его подкасте, посвященном последствиям COVID-19.

Гейтс считает, что человечеству не удастся избежать новой пандемии. По его прогнозу, она может начаться уже через три года, а при лучшем раскладе - через 20 лет.

Однако в любом случае, по мнению основателя Microsoft, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше, чем было готово к смертельной инфекции COVID-19. Он уверен, что до следующей пандемии будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

Ранее Билл Гейтс спрогнозировал, что в ближайшие шесть-восемь месяцев хороших новостей о борьбе с пандемией COVID-19 ждать не стоит.

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Автор: УНИАН