Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс предсказал начало новой пандемии уже в ближайшем будущем.
Об этом сообщается в его подкасте, посвященном последствиям COVID-19.
Гейтс считает, что человечеству не удастся избежать новой пандемии. По его прогнозу, она может начаться уже через три года, а при лучшем раскладе - через 20 лет.
Однако в любом случае, по мнению основателя Microsoft, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше, чем было готово к смертельной инфекции COVID-19. Он уверен, что до следующей пандемии будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.
Ранее Билл Гейтс спрогнозировал, что в ближайшие шесть-восемь месяцев хороших новостей о борьбе с пандемией COVID-19 ждать не стоит.
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