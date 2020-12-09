За последние пять дней в городе Элуру госпитализировали более полутысячи человек.

В крови пациентов из Индии, которые были массово госпитализированы с новой неизвестной болезнью, обнаружили следы тяжелых металлов, в частности свинца и никеля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За последние пять дней в городе Элуру госпитализировали более полутысячи человек. Те жаловались на тошноту, судороги и потерю сознания. Большинство уже выписали, однако один из больных умер от инфаркта.

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Тесты на коронавирус у всех отрицательные. Исключили и другие инфекции, в частности, лихорадку Денге. То что причиной могло стать загрязнение воды, воздуха или пищи – чиновники отрицают. Однако в оппозиции подозревают именно массовое отравление.

Правительство уже отправило на место группу медицинских экспертов. Кроме того, в Элуру ждут специалистов из Всемирной организации здравоохранения.

Что известно о новой болезни в Индии:

В штате Андхра-Падеш в Индии госпитализированы почти 500 человек с новой неизвестной болезнью. Всего зафиксировано более 800 случаев выявления этого заболевания.

Все пациенты с неизвестным заболеванием обратились в больницу со схожими симптомами: признаки эпилепсии; головная боль и головокружение, рвота, боли в спине, обморок.

Похоже, что новая болезнь никак не связана с коронавирусом. ПЦР-тесты всех пациентов на коронавирус были отрицательными.

Индийские врачи не имеют названия для новой болезни и еще не обнаружили возбудитель болезни.

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Автор: Денис Прядко