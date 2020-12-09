В крови пациентов из Индии, которые были массово госпитализированы с новой неизвестной болезнью, обнаружили следы тяжелых металлов, в частности свинца и никеля.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
За последние пять дней в городе Элуру госпитализировали более полутысячи человек. Те жаловались на тошноту, судороги и потерю сознания. Большинство уже выписали, однако один из больных умер от инфаркта.
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Тесты на коронавирус у всех отрицательные. Исключили и другие инфекции, в частности, лихорадку Денге. То что причиной могло стать загрязнение воды, воздуха или пищи – чиновники отрицают. Однако в оппозиции подозревают именно массовое отравление.
Правительство уже отправило на место группу медицинских экспертов. Кроме того, в Элуру ждут специалистов из Всемирной организации здравоохранения.
Что известно о новой болезни в Индии:
- В штате Андхра-Падеш в Индии госпитализированы почти 500 человек с новой неизвестной болезнью. Всего зафиксировано более 800 случаев выявления этого заболевания.
- Все пациенты с неизвестным заболеванием обратились в больницу со схожими симптомами: признаки эпилепсии; головная боль и головокружение, рвота, боли в спине, обморок.
- Похоже, что новая болезнь никак не связана с коронавирусом. ПЦР-тесты всех пациентов на коронавирус были отрицательными.
- Индийские врачи не имеют названия для новой болезни и еще не обнаружили возбудитель болезни.
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