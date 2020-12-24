Родители двух детей заявили, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.

Конституционный суд Австрии признал незаконными две правительственные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса в школах.

Читайте такжеВ Австрии стартует горнолыжный сезон, но откроются не все курортыОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Речь идет об обязательном ношении маски и разделении классов на две группы.

Одни ученики занимались в классах по понедельникам и вторникам, а остальные - по средам, четвергам и пятницам. Также все, кто находился в школьных помещениях, должны были носить маску все время, кроме уроков.

Родители двух детей заявили, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование. Они подали иск в суд.

"В своем решении, опубликованном сегодня, Конституционный суд признал указанные меры незаконными", - говорится в заявлении суда.

Суд объяснил решение тем, что министерство образования не разъяснило, почему считает эти меры необходимыми. В министерстве ответили, что приняли к сведению решение суда и изучат его аргументы.

Коронавирус в Австрии

Первый локдаун был введен в Австрии в середине марта. Его постепенное ослабление началось после Пасхального воскресенья, которое в 2020 году выпало на 12 апреля.

С начала ноября в Австрии действовал комендантский час с 20:00 до 6:00. С этого же времени были закрыты рестораны и компании, занимающиеся туристическим бизнесом, а также культурные и развлекательные учреждения.

С начала ноября число новых заражений в стране продолжало стабильно расти, из-за чего эксперты стали опасаться перегрузки системы здравоохранения, особенно в области интенсивной терапии.

Во время грядущего локдауна в Австрии правительство было намерено провести массовое тестирование населения на коронавирус, взяв за пример Словакию, чтобы люди смогли отпраздновать Рождество.

В начале декабря в Австрии началось массовое тестирование на COVID-19.



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Автор: УНИАН