Специалисты в области здравоохранения предупредили жителей Германии о новой волне COVІD-19 осенью и зимой из-за большого количества непривитых.

В ряде федеральных земель Германии с 1 октября отменены некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Так, в земле Северный Рейн-Вестфалия больше не нужно носить защитные маски на улице. Кроме того увеличено максимально допустимое число зрителей на футбольных матчах, концертах и других массовых мероприятиях.

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В Баварии спустя почти полтора года возобновляют работу ночные клубы и дискотеки, хотя остаются в силе обязательное соблюдение так называемой социальной дистанции и использование масок. Для посетителей, как и для работников, контактирующих с клиентами, по-прежнему действует так называемое правило "3G", при котором следует предъявить документальное свидетельство либо о выздоровлении от COVID-19 (genesen), либо о прохождении полной вакцинации (geimpft), либо об отрицательном ПЦР-тесте (getestet). Экспресс-теста на антиген и теста для самодиагностики недостаточно. Работники отраслей, предполагающих взаимодействие с клиентами, кроме того, должны как минимум дважды в неделю делать ПЦР-тест, передает "Немецкая волна".

Посещение клубов вновь стало возможным и в земле Саар, где сняты почти все ограничения для вакцинированных, переболевших ковидом либо сдавших отрицательный тест. При соблюдении правила "3G" там больше не требуется носить защитные маски в помещении, хотя и рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Между тем эксперт Социал-демократической партии Германии в области здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) предупредил о возможной новой волне коронавируса осенью и зимой. "30 процентов людей в возрасте до 60 лет по-прежнему не вакцинированы. Мы недооцениваем это огромное число. Это слишком высокий показатель, чтобы предотвратить рост числа случаев инфицирования, - заявил Лаутербах в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger. - Вирус продолжит распространяться в холодное время года, когда жизнь возвращается в закрытые помещения".

Роста заболеваемости COVID-19 осенью и зимой ожидают и специалисты Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI), это следует из еженедельного отчета RKI, опубликованного вечером 30 сентября. Причинами названы "все еще большое число" непривитых людей, а также увеличение контактов в помещениях.

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Автор: Леся Лещенко