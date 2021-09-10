Диетолог Антье Гал из Немецкого общества питания пояснил, что после охлаждения эти продукты становятся гораздо менее опасными в плане набора лишнего веса.

Макаронные изделия, картофель и белый рис часто считаются продуктами, способствующими набору лишнего веса.

Такое мнение сложилось, поскольку они крахмалистые, отличаются высоким содержанием простых углеводов и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Но в интервью изданию Focus диетолог Антье Гал (Немецкое общество питания) пояснил, что после охлаждения эти продукты становятся гораздо менее опасными в этом плане.

"Дайте макаронам или картофелю остыть, прежде чем съесть их. Когда крахмалосодержащие продукты становятся холодными, их крахмал преображается и становится устойчивым и может быть полезным нашему организму", - объяснил эксперт.

По словам диетолога, устойчивый крахмал холодных макарон, картофеля или риса ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он попадает в толстую кишку непереваренным, где постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.

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Гал утверждает, что устойчивый крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови. Организм вырабатывает меньше инсулина и, таким образом, также предотвращается тяга к еде.

После охлаждения крахмалистые продукты содержат меньше калорий, чем только что приготовленные, подчеркивает диетолог. Таким образом можно съесть на 20% калорий меньше, передает medikforum.

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Автор: Виолетта Орлова