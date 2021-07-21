Из-за жирного мяса и обилия соли значительно возрастает шанс развития ишемической болезни сердца.

Регулярное употребление в пищу красного мяса и мясных полуфабрикатов повышает риск образования ишемической болезни сердца в более позднем возрасте.

Об этом, как сообщает CNN, свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованного в издании Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Проанализировав данные о здоровье более 1,4 млн человек за 30 лет, ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что ежедневное употребление 50 граммов говядины, баранины или свинины на 9% повышает риск развития ишемической болезни сердца.

Читайте такжеУченые нашли ключ к полному выздоровлению от болезни АльцгеймераА 50 граммов переработанного мяса - например, бекона, ветчины или колбасы - увеличивает этот риск на 18%.

При этом исследователи обнаружили и хорошую новость - домашня птица, например, курица и индейка, никак не влияет на риски образования этого заболевания, поскольку является более диетическим продуктом и не содержит столько солей натрия, как мясные продукты.

На этом фоне авторы исследования рекомендуют переходить на растительную диету - употреблять больше овощей и фруктов.

Ишемическая болезнь сердца: причины заболевания

ИБС считается одной из самых распространенных причин смерти во всем мире. В клиническом плане это заболевание проявляется как инфаркт миокарда и ишемическая кардиомиопатия.

Основной причиной развития болезни является закупорка артерий - важную роль в этом процессе играют насыщенные жиры (мы получаем их с пищей животного происхождения), оседающие на стенках сосудов.

Негативное влияние оказывает и хлорид натрия (поваренная соль) - он повышает кровяное давление и ограничивает приток крови к сердцу.

При этом другое исследование показало, что уменьшение потребления продуктов животного происхождения, содержащих йод, во время беременности могут негативно сказаться на интеллектуальном развитии плода.

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Автор: Станислав Кожемякин