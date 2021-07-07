Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал нынешнюю стадию пандемии коронавируса опасной.
По его мнению, единственным выходом из ситуации является распространение индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.
«Мы сталкиваемся с пандемией по двум колеям: те страны, которые открывают экономику, смогли поставить пандемию под контроль… и страны, которые не охватили вакцинацией население и сталкиваются с волной госпитализаций и летальных исходов. <...> Мы достигли прогресса в контроле над пандемей, тем не менее все еще остается опасной настоящая фаза пандемии», - сказал Гебрейесус на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.
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Накануне представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Тем не менее, по его словам, их число велико само по себе.
В мире зарегистрировано около 185 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли около 4 млн человек, передает kommersant.
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