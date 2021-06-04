В рамках механизма COVAX среди стран распределили уже 80 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса.

Об этом представитель ВОЗ сказал на брифинге в Женеве, передает France 24.

По словам Эйлварда, являющегося координатором COVAX, в рамках механизма уже распределено 80 миллионов доз вакцин от коронавируса между 129 странами. Но это на 200 миллионов доз меньше, чем планировалось.

Он отметил, что богатые страны обещали предоставить COVAX около 150 миллионов доз, кроме тех, которые механизм получает на пожертвованные средства, но это не решит проблему.

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"Мы на грани провала, если не получим дозы раньше. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз, чтобы заставить мир выйти из этой ситуации. Во-первых, очень малое внимание уделяется периоду июнь-июль, а это значит, что у нас здесь все еще будет пробел", - сказал Эйлвард.

По его словам, чтобы до конца года вакцинировать не менее 30-40% населения мира, нужно сделать прививки 250 миллионам людей до конца сентября. Что также может быть проблематично.

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Автор: Денис Прядко