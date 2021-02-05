В ВОЗ призвали Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.

Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает РБК-Украина со ссылкой на "France 24".

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Отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что "это большой вопрос, который вызывает беспокойство".

При этом он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

"Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно", - заявил Клюге.

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Автор: УНИАН