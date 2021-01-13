Выявленный ранее в ЮАР вариант коронавирусной инфекции подтвердили у семьи из земли Баден-Вюртемберг, которая продолжительное время находилась в этой стране.

Министерство социальной политики земли Баден-Вюртемберг объявило о первом выявленном в Германии случае мутации коронавируса B.1.351, который происходит из Южно-Африканской Республики.

Как сообщает DW согласно обнародованным данным ведомства, этот вариант коронавирус подтвердили в семьи, которая 13 декабря вернулась из ЮАР, где находилась в течение длительного времени.

11 января наличие этого южноафриканского варианта коронавируса у членов этой семьи подтвердили также специалисты берлинской клиники Charité, которым отправили образцы. По данным земельного министерства, по прибытии в Германию семью поместили на карантин согласно действующим требованиям. Проведенный после пяти дней пребывания на карантине первый тест оказался отрицательным у всех ее членов. Однако уже на следующей неделе у некоторых из них наблюдались легкие симптомы болезни.

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"Зафиксировано шесть случаев вируса у шести человек из трех домохозяйств", - говорится в сообщении ведомства.

Эту мутацию коронавируса выявили в ЮАР в декабре 2020 года. В прошлом году также была выявлена мутация коронавируса в Великобритании, случаи заражения которой зафиксированы и в Германии. Этот британский вариант коронавируса считается потенциально заразнее, чем предыдущий вариант, который до сих пор фиксировали.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в ФРГ уже зафиксировано более 1,95 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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Автор: Леся Лещенко