Министерство социальной политики земли Баден-Вюртемберг объявило о первом выявленном в Германии случае мутации коронавируса B.1.351, который происходит из Южно-Африканской Республики.
Как сообщает DW согласно обнародованным данным ведомства, этот вариант коронавирус подтвердили в семьи, которая 13 декабря вернулась из ЮАР, где находилась в течение длительного времени.
11 января наличие этого южноафриканского варианта коронавируса у членов этой семьи подтвердили также специалисты берлинской клиники Charité, которым отправили образцы. По данным земельного министерства, по прибытии в Германию семью поместили на карантин согласно действующим требованиям. Проведенный после пяти дней пребывания на карантине первый тест оказался отрицательным у всех ее членов. Однако уже на следующей неделе у некоторых из них наблюдались легкие симптомы болезни.
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"Зафиксировано шесть случаев вируса у шести человек из трех домохозяйств", - говорится в сообщении ведомства.
Эту мутацию коронавируса выявили в ЮАР в декабре 2020 года. В прошлом году также была выявлена мутация коронавируса в Великобритании, случаи заражения которой зафиксированы и в Германии. Этот британский вариант коронавируса считается потенциально заразнее, чем предыдущий вариант, который до сих пор фиксировали.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в ФРГ уже зафиксировано более 1,95 миллионов случаев заражения коронавирусом.
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