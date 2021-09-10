Ранее возвращение к прежнему режиму работы в офисах было запланировано на 4 октября.

Корпорация Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение своих сотрудников в офисы. Это решение связано с ростом числа случаев заражений COVID-19 в США и распространением дельта-штамма.

Ранее возвращение к прежнему режиму работы было запланировано на 4 октября.

"Учитывая неопределенность с COVID-19, мы решили отказаться от попыток прогнозировать новую дату полного открытия наших офисов в США в пользу открытия наших американских офисов тогда, когда это будет безопасно в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения", - объяснил решение корпорации Джаред Спарато, вице-президент Microsoft по современным методам работы.

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Удаленная работа технологических компаний

Microsoft стала очередной технологической компанией, отложившей возвращение сотрудников в офисы, ранее то же самое сделали Amazon, Facebook и Google. Некоторые компании, в том числе Twitter и UBS, уже объявили, что их сотрудники могут работать из дома всегда, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая