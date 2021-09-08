Также во втором и третьем триместре беременности повышается риск тяжелого течения заболевания.

У беременных женщин выше шанс тяжелее перенести коронавирусную болезнь, чем у небеременных, а также COVID-19 может негативно сказаться на самом плоде.

Об этом директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью "Ленте.ру".

"У беременных женщин с COVID-19 во втором и третьем триместре риск развития тяжелого заболевания выше, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Кроме того, при COVID-19 возрастает риск мертворождения и преждевременных родов", — сказал он.

Читайте такжеВ ЮНИСЕФ рассказали, можно ли вакцинироваться от коронавируса беременным и онкобольнымВОЗ относит к группе риска беременных женщин в возрасте от 35 лет.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году украинский Минздрав одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике касательно вакцинации. Среди прочего, в документе говорится о вакцинации против COVID-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

Также мы писали, что исследования не выявили каких-либо вредных эффектов вакцины от COVID-19 на здоровье женщины или плода.

Автор: Станислав Кожемякин