Пересечь границы страны можно лишь в особых случаях.

Власти Мальты обновили перечень стран, туристам из которых запрещено въезжать. С 21 октября Украина попала в "темно-красный" список страны из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Мальты.

Согласно решению мальтийских властей, вакцинированные и невакцинированные украинцы не могут посещать Мальту с туристической целью.

Въезжать в страну граждане Украины могут только в особых случаях.

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получить разрешение от мальтийских властей;

заполнить специальную форму;

получить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19;

отбыть 14 дней карантина.

Напомним, что Мальта в августе признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Мальты с 14 июля запретили въезд в страну туристам, которые не сделали прививку от коронавируса.

Все, кто собирается приехать после 14 июля, должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о вакцинации. Без прививки будут пускать только детей до 12 лет, если их сопровождают привитые родители.

Автор: Анастасия Горбачева